Подросток утонул в обводном канале в Ставропольском крае

В Ессентуках (Ставропольский край) 14-летний подросток утонул во время купания в неположенном месте. Мальчик нырнул в обводной канал.

Трагедия произошла в районе городского озера. По данным Противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, дети в возрасте от восьми до 14 лет проходили мимо канала и решили искупаться. Ребята начали нырять в водоем, один из подростков так и не выплыл на поверхность. Исчезновение подростка заметил один из друзей. Он трижды нырял в поисках мальчика. В итоге подростка удалось вытащить на берег, пишет NewsTracker.

Спасатели и медики пытались оказать потерпевшему первую помощь, но результатов это не дало. Мальчик скончался.

В Свердловской области 7 августа подросток погиб во время рыбалки. 15-летний мальчик со знакомым пытались завести моторную лодку на реке Тавде, при запуске мотора судно опрокинулось.