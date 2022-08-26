Ученые из Университета Кипра совместно с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) обнаружили неизвестный ранее штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), узнали «Известия».

Новый вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, сдавших анализы на острове в период с 2017 по 2021 годы. Среди них — граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии в возрасте от 25 до 75 лет. Большинство проживали в районе курортного города Пафос.

Расшифровка генома вируса показала, что он рекомбинантный, то есть сочетает в себе наследственную информацию от различных вариантов ВИЧ. Находка ученых получила название CRF91_cpx.

«С момента открытия штамма CRF91_cpx к кластеру, в котором распространяется вирус, присоединились еще два пациента, что говорит о его активном росте», — указали ученые в статье с результатами своего исследования.

По словам специалистов, к появлению рекомбинантного штамма могла привести коинфекция, когда носитель одного варианта заразился еще одним или сразу несколькими. Такая ситуация возможна, например, в результате незащищенного полового контакта между двумя инфицированными людьми.

Кипр — одно из наиболее подходящих на планете мест для появления таких «химерных» штаммов, так как здесь на отдыхе встречаются ВИЧ-положительные пациенты из Европы, Азии и Африки. Уже известно, что свежий вариант вируса обнаружили и в Греции.

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«Тут и штамм: ученые обнаружили новый вариант ВИЧ»