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Маркировку одежды в России запланировали на июнь 2023 года

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Товары легкой промышленности начнут маркировать в России с 1 июня 2023 года. Речь идет о спортивных костюмах, пиджаках, брюках, блузках, рубашках, а также верхней одежде: пальто, плащах, куртках, ветровках и продукции из искусственного меха. Минпромторг подготовил соответствующий проект постановления правительства, «Известия» ознакомились с документом.

Подадут «Знак»: российские маркетплейсы начнут маркировать товары
По мнению специалистов, эта мера может помочь в борьбе с контрафактом

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что рынок сталкивается с проблемой незаконного оборота продукции легпрома. К примеру, импортеры ввозят натуральный мех под видом искусственного, пояснил источник на рынке торговли.

В ведомстве добавили, что бизнес одобрил маркировку вещей: такую позицию заняли в Российском союзе производителей одежды (РСПО), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Lamoda, «Спортмастере» и «Снежной королеве».

Сейчас под маркировку попадают шубы и обувь, а все остальные товары легпрома — нет. Метки позволят покупателям легко отличать оригинальную вещь от подделки, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Маркировка уже зарекомендовала себя как удобный для потребителя инструмент по выбору качественной и оригинальной продукции. Людям не нужно искать и запоминать признаки фирменных кроссовок или настоящего парфюма — достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед вами товар или подделка. Однако значительная часть товаров легпрома сейчас находится вне маркировки, хотя именно их подделывают чаще всего», — пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вещевой уклад: в 2023 году в России планируют промаркировать одежду»

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