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В Центробанке предупредили о возвращении криптоаферистов в офлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Впервые за последние годы появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Об этом «Известиям» в пятницу, 26 августа, рассказали в пресс-службе Центробанка.

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В ЦБ уточнили, что пока процент таких схем не велик.

«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних», — пояснила пресс-служба регулятора.

В ЦБ рассказали, как работает такая схема: мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.

«Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными, либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами, криптовалютных биржах», — отметили в Центробанке.

Непосредственно в офисе гораздо проще уговорить клиента на торговлю на якобы специальных «закрытых» площадках, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ», либо приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости, предупредили в пресс-службе Центробанка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На личности расчет: криптоаферисты возвращаются в офлайн и снова открывают офисы»

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