В Центробанке предупредили о возвращении криптоаферистов в офлайн
Впервые за последние годы появилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Об этом «Известиям» в пятницу, 26 августа, рассказали в пресс-службе Центробанка.
В ЦБ уточнили, что пока процент таких схем не велик.
«Нелегалы организуют офисы, чтобы предоставлять своим клиентам больше возможностей для пополнения торговых счетов или внесения средств в «криптовалютный проект» вне зависимости от внутренних и внешних», — пояснила пресс-служба регулятора.
В ЦБ рассказали, как работает такая схема: мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.
«Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными, либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами, криптовалютных биржах», — отметили в Центробанке.
Непосредственно в офисе гораздо проще уговорить клиента на торговлю на якобы специальных «закрытых» площадках, где «отсутствуют ограничения для граждан РФ», либо приобрести акции/криптовалюты по низкой «персональной» стоимости, предупредили в пресс-службе Центробанка.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«На личности расчет: криптоаферисты возвращаются в офлайн и снова открывают офисы»