Строительные леса обрушились на автомобили в Москве

Строительные леса обрушились на автомобили на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

По нашим данным, в результате происшествия никто на пострадал. Повреждения получили два автомобиля. Перекрыт съезд на внутренней стороне ТТК на улицу Гаврикова, сообщили в Дептрансе.

«Из-за обрушения строительных лесов у сносимого здания на улице Гаврикова (съезд с внутренней стороны ТТК на Краснопрудную улицу) на внутренней стороне перекрыт съезд с ТТК на ул. Гаврикова. Просим выбирать альтернативные маршруты», — написали в Telegram-канале службы.

В Дептрансе также добавили, что автобусы № 778 и № 33 следуют измененными маршрутами.

Ранее, 8 июня, один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы в Леонтьевском переулке. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.