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Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в Москве

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Фото: ТАСС/Григорий Дукор
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Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы, сообщил «Известиям» источник.

Инцидент произошел в среду, 8 июня, в Леонтьевском переулке. Строительные леса обрушились возле особняка XIХ века, находящегося на реконструкции.

Пострадавшим является работник стройки — 28-летний Пахеджан Кароров. По предварительной информации, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.

По данным прокуратуры Москвы, пострадавший был госпитализирован. Произошедшее ведомство взяло на контроль.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — сообщили в столичной прокуратуре.

В феврале строительные леса обрушились в Георгиевском переулке в центре Москвы, напротив здания Госдумы. Тогда в результате произошедшего никто не пострадал, повреждения получили лишь припаркованные неподалеку машины.

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