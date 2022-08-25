На западе Москвы у мужчины украли 33 млн рублей при обмене валюты
Житель Курской области лишился более 33 млн рублей при попытке обменять деньги на западе Москвы.
По данным «Известий», инцидент произошел 24 августа в одном из обменных пунктов во 2-м Сетуньском проезде.
Безработный 44-летний мужчина приехал в офис обменника с пачкой наличных. Мошенник, под видом кассира приняв от клиента деньги, сбежал с места преступления.
Потерпевший успел заметить за стеклом обменного пункта второго человека, как предполагается, сообщника афериста. Оба скрылись в неизвестном направлении.
Прибыв на место, оперативники изучили видеозаписи и осмотрели помещение. Внутри были обнаружены вещественные доказательства: травматический пистолет, нож, рация.
Личности злоумышленников устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в августе сообщалось, что в Москве задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж из магазинов. Представляясь кассиром-стажером, мужчина успел ограбить три супермаркета.