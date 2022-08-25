NASA заявило о желании продлить с Россией договор о перекрестных полетах на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 25 августа заявил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Мы будем работать над тем, чтобы добавить в соглашение корабль Boeing и сделать это соглашение долгосрочным. <...> Мой план — начать работать над этим осенью», — сказал он во время телеконференции.

Ранее в этот день стало известно, что российская космонавтка Анна Кикина отправится к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon 3 октября. В состав экипажа войдут также астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и японский астронавт Коити Ваката.

4 августа сообщалось, что Кикина будет привлекаться к работам на американском сегменте МКС. Она будет ассистировать во внешнекосмической деятельности, помогать при работе с робототехникой и выполнять различные научные задачи.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС.