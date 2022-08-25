Диетолог дала рекомендации по суточной норме овощей

Здоровому человеку в день рекомендуется съедать 400–500 г овощей как в свежем виде, так и в термической обработке, рассказала строэнтеролог-диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с «Газетой.Ru» 25 августа.

Дюжева отметила, что предпочтение лучше отдавать свежим овощам, так как термическая обработка разрушает некоторые полезные вещества, например витамин С.

По ее словам, польза от овощей зависит в том числе от разнообразия в их выборе. Она порекомендовала не забывать о кабачках, баклажанах, квашеной капусте, моркови и свекле. Среди других важных продуктов, которыми пренебрегают граждане, врач назвала рыбу и молочные продукты.

«Оптимальное количество рыбы и морепродуктов для здорового человека — две порции в неделю, при этом один раз в неделю это должна быть жирная рыба, например сельдь, скумбрия, форель и другие. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний», — дополнила Дюжева.

Диетолог также порекомендовала не забывать о кальции и ежедневно употреблять 2–3 порции молочных продуктов — это необходимо для костей и профилактики остеопороза.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации со специалистом.

Ранее 25 августа врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что частое употребление чипсов влияет на умственные способности и может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По ее словам, лучше всего заменить их на сушеные фрукты или овощи.