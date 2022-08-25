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СК возбудил дело после обнаружения тела звезды «Дома-2» Кочервей

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Фото: соцсети
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Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после обнаружения в акватории Финского залива тела участницы шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей. Об этом стало известно 25 августа.

По данным «Известий», точная причина гибели девушки пока не установлена. Инцидент квалифицировали по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщил источник «Известий», судебно-медицинская экспертиза осложняется сильной деформацией тела. Найденный 13 августа труп долгое время находился в воде.

При первичном осмотре следов насилия медики не нашли.

Ранее 24 августа стало известно, что в реке в Санкт-Петербурге найдено тело Анастасии Кочервей. По имеющимся данным, 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Родители девушки заявили, что не уверены в том, что найденная погибшая — их дочь.

Как рассказала модель Олеся Малибу, у звезды «Дома-2» были проблемы с алкоголем и наркотиками, кроме того, ей угрожал мужчина из Москвы.

В проект «Дом-2» Кочервей пришла в 2018 году после участия в передаче «Давай поженимся» годом ранее.

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