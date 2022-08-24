Тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей нашли в реке в Петербурге

В реке в Санкт-Петербурге найдено тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей. Об этом в среду, 24 августа, сообщает источник «Известий».

По имеющимся данным, 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Как рассказала модель Олеся Малибу «Известиям», у звезды «Дома-2» были проблемы с алкоголем и наркотиками, кроме того, ей угрожал какой-то мужчина из Москвы.

«Я не удивлена, если честно. <...> Она употребляла наркотики, пьяная каждый день была. <...> К тому же Анастасия давно ничего не выставляла в социальных сетях, а там она звезда», — рассказала Малибу.

Модель добавила, что нашла для подруги работу в соцсетях, договорилась, но Кочервей ее «кинула» и уехала в Петербург.

В проект «Дом-2» Кочервей пришла в 2018 году после дебюта в передаче «Давай поженимся» годом ранее.