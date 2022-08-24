Родители звезды «Дома-2» Кочервей не поверили в ее гибель

Родители звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, тело которой было найдено в акватории Финского залива не уверены в том, что найденная погибшая – их дочь. Об этом в среду, 24 августа, заявил отец Кочервей.

«Много не сходится по тем фотографиям, что нам сбросили. Жена просмотрела эти съемки и убеждает, что это не она. Жена убедила меня, что это не она», – сказал мужчина.

Он добавил, что дочь на связь с ними дочь не выходила с 8 августа. По словам отца участницы шоу, скорее всего, будет назначена генетическая экспертиза.

Родители девушки проживают в Краснодарском крае.

Ранее 24 августа стало известно, что в реке в Санкт-Петербурге найдено тело Анастасии Кочервей. По имеющимся данным, 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Как рассказала модель Олеся Малибу, у звезды «Дома-2» были проблемы с алкоголем и наркотиками, кроме того, ей угрожал какой-то мужчина из Москвы.

В проект «Дом-2» Кочервей пришла в 2018 году после дебюта в передаче «Давай поженимся» годом ранее.