Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Общество
В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Родители звезды «Дома-2» Кочервей не поверили в ее гибель

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родители звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей, тело которой было найдено в акватории Финского залива не уверены в том, что найденная погибшая – их дочь. Об этом в среду, 24 августа, заявил отец Кочервей.

«Много не сходится по тем фотографиям, что нам сбросили. Жена просмотрела эти съемки и убеждает, что это не она. Жена убедила меня, что это не она», – сказал мужчина.

Он добавил, что дочь на связь с ними дочь не выходила с 8 августа. По словам отца участницы шоу, скорее всего, будет назначена генетическая экспертиза.

Родители девушки проживают в Краснодарском крае.

Ранее 24 августа стало известно, что в реке в Санкт-Петербурге найдено тело Анастасии Кочервей. По имеющимся данным, 21 августа в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении девушки обратился ее отец.

Как рассказала модель Олеся Малибу, у звезды «Дома-2» были проблемы с алкоголем и наркотиками, кроме того, ей угрожал какой-то мужчина из Москвы.

В проект «Дом-2» Кочервей пришла в 2018 году после дебюта в передаче «Давай поженимся» годом ранее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022