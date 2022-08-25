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Аудиозапись облавы на Цоя и Науменко выставлена на торги

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Фото: litfund.ru
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Аукционный дом «Литфонд» анонсировал торги, посвященные советскому андеграунду. Топ-лот — аудиозапись с квартирника 1980-х годов в Киеве, на котором играли Майк Науменко и Виктор Цой. На представленной кассете сохранилась не только запись концерта, но и происходящее во время милицейской облавы, последовавшей вскоре после начала выступления.

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По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, таких записей больше нет.

«Уникальна эта запись не только тем, что на ней зафиксированы песни, которые считались утраченными, но и тем, что нигде больше в России и в мире, я думаю, не хранится подобного свидетельства облавы советской милиции. Которые, кстати, часто случались на такого рода подпольных мероприятиях. Так получилось, что милиция тогда не заметила магнитофон, стоявший под диваном. Запись продолжалась, зафиксировав не только сам концерт Науменко с Цоем, но и всё происходящее с появлением милиции, ОБХС и прочих стражей порядка», — поделился с «Известиями» глава аукционного дома.

На момент публикации материала лидирующая ставка за раритетную кассету составляла 140 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года на аукцион было выставлено нераспечатанное письмо Виктору Цою. Изначальная стоимость лота составила 100 тыс. рублей. Корреспонденция была отправлена из Красноярска в марте 1990 года — последнего года жизни музыканта.

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