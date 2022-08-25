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В Нижегородской области мужчина открыл огонь из пневматики по ребенку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В городе Кулебаки мужчина выстрелил из пневматического пистолета в незнакомую ему девочку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области 25 августа.

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По информации ведомства, инцидент произошел вечером 18 августа. Подозреваемый открыл огонь по ребенку, который в это время гулял на улице с подругой.

«В результате выстрелов 13-летняя девочка получила раны грудной клетки. С целью установления причиненного вреда здоровью подростку назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Суд избрал в отношении 46-летнего правонарушителя меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители изъяли у него оружие. Следователи проводят комплекс действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее, 21 августа, в Москве мужчина выстрелил из газового пистолета в девятилетнего ребенка. По информации «Известий», мальчик получил химический ожог обоих глаз. Врачи оказали пострадавшему необходимую медпомощь, но госпитализация ему не понадобилась. Его мать обратилась в полицию.

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