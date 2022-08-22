Мужчина выстрелил из газового пистолета в ребенка у дома в Москве

В Москве мужчина выстрелил из газового пистолета в девятилетнего ребенка. По данным «Известий», инцидент произошел вечером 21 августа у дома на улице Стасовой.

Мальчик получил химический ожог обоих глаз. После оказания медицинской помощи был отпущен в удовлетворительном состоянии, госпитализация не потребовалась. Мать ребенка обратилась в полицию.

2 августа неизвестный открыл огонь из пневматического оружия по детской площадке с одного их верхних этажей жилого дома. Инцидент произошел в районе Отрадное на севере столицы. Мужчина 1980 года рождения был задержан, у него изъята пневматическая винтовка. В результате инцидента пострадавших нет.