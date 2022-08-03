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В Москве задержали стрелявшего по детской площадке в Отрадном

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Фото: РЕН ТВ
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Правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, открыл стрельбу из пневматического оружия по детской площадке в районе Отрадное на севере столицы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили представители ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники полиции установили квартиру, из которой якобы раздавалась стрельба из окна жилого дома в Высоковольтном проезде. Был задержан мужчина 1980 года рождения, у него была изъята пневматическая винтовка. Мужчина будет направлен на освидетельствование на алкоголь. В результате инцидента пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествием заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В беседе с «РИА Новости» она отметила, что взяла на контроль ситуацию с семьей подозреваемого.

Инцидент со стрельбой произошел ранее в этот день. По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь из пневматического оружия с 16-го или 17-го этажа жилого дома в Высоковольтном проезде. Соседи злоумышленника незамедлительно обратились в экстренные службы.

Ранее, 22 июля, мужчина несколько раз выстрелил в сторону женщины и ее сына в частном доме деревни Миcайлово Московской области. По данным следствия, конфликт между участниками инцидента перерос в драку. Затем подозреваемый вместе со своим знакомым вооружился охотничьим карабином, вернулся в дом и открыл огонь.

В отношении нападавших было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство.

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