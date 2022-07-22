Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой

В частном доме деревни Миcайлово Московской области мужчина несколько раз выстрелил в сторону женщины и ее сына. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает пресс-служба СУ СК по области.

По данным следствия, между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Затем злоумышленник вместе со своим знакомым вооружился охотничьим карабином, вернулся в дом и выстрелил несколько раз в сторону женщины и ее 22-летнего сына, после чего нападавшие скрылись с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и ее 22-летнего сына <...> Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах пояснил «РИА Новости», что в доме проходила вечеринка. После пьяной ссоры между гостем и хозяином дома завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже со своим знакомым и оружием.

19 июля на юге-востоке Москвы произошел конфликт, переросший в стрельбу. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил ранения, предположительно из травматического оружия, после чего злоумышленник скрылся. Пострадавший 51-летний мужчина был госпитализирован.