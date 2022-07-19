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Конфликт со стрельбой произошел на юге-востоке Москвы, мужчина попал в больницу

Конфликт со стрельбой произошел на юге-востоке Москвы, пострадал мужчина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конфликт, переросший в стрельбу, произошел во вторник, 19 июля, на юго-востоке Москвы, в районе Перовского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

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«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил ранения, предположительно из травматического оружия, после чего злоумышленник скрылся», — рассказали в пресс-службе.

По информации следствия, пострадавший 51-летний мужчина был госпитализирован. Полиция проводит оперативно-следственные мероприятия с целью поиска злоумышленника. Причины и обстоятельства конфликта уточняются.

Ранее, 9 июля, два человека были госпитализированы после массовой драки на Москворецком рынке на юге Москвы. По имеющейся информации, к драке привел словесный конфликт.

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