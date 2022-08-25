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Военкор «Известий» показал памятку ВСУ по ведению боевых действий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Методичка вооруженных сил Украины (ВСУ) по ведению боевых действий с Россией обнаружена в населенном пункте Пески под Донецком. Об этом сообщил в четверг, 25 августа, военкор «Известий» Валентин Трушнин.

Методичку под названием «Памятка участникам российско-украинской войны» журналист нашел в бывшем расположении украинских войск на территории поселка. По его словам, книга напечатана в начале 2020 года, еще до начала российской спецоперации.

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«Государство Украина давным-давно ведет войну с нами. Задолго до 24 февраля», — говорит Трушнин.

На кадрах хорошо видно содержимое «памятки». В ней — описания и схемы основных приемов обороны и наступления. В материалах также указано, какую одежду необходимо подбирать на случай боевых действий.

«Тут и вся техника есть, все виды российского вооружения. Сколько в России танков, «Градов», — добавил журналист.

Он отметил, что такая литература выпускалась огромными тиражами при поддержке украинского министерства социальной политики, министерства ветеранов и министерства обороны Украины.

Накануне военкор «Известий» Денис Кулага показал пропагандистские книги, найденные в школьной библиотеке в деревне Терновая в Харьковской области. Он рассказал, что среди прочих книг обнаружены брошюры «Базы НАТО», «Локальные и региональные конфликты», «Украинская УПК в умовах НАТО», «Аннексия: остров Крым» и другие.

При этом в самом здании школы всё разбито и перевернуто. На доске в одном из кабинетов для младших классов осталась запись — 23 марта. Как предположил корреспондент, это был последний учебный день в школе. Он уточнил, что сейчас деревня Терновая находится под контролем союзных сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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