Литва ужесточила контроль грузов на границе

Литовская таможня, обеспечивающая контроль за выполнением санкций Евросоюза, усиливает процедуры таможенного досмотра. Об этом говорится 25 августа в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты планируют использовать дополнительные аналитические возможности и активизировать методы физического осмотра. К проверке транспорта предполагается привлечь больше таможенников, а также в случае необходимости и сотрудников других государственных учреждений.

«Грузы, отправители, получатели, перевозчики или таможенные брокеры, которые уже пытались обойти санкции, будут считаться высокорисковыми и подлежать дополнительной проверке», — добавили в таможне Литвы.

Как отметил руководитель Литовской таможни Дарюс Жвиронас, количество попыток обойти санкции не уменьшается. На этом фоне принимаются дополнительные меры.

С 1 марта 2022 года таможня Литвы проводит усиленный таможенный надзор за экспортируемыми, импортируемыми и перевозимыми транзитом товарами. За этот период более 3 тыс. раз прерывались процедуры импорта, экспорта и транзита из-за различных нарушений, уточнили в ведомстве.

22 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что морская и сухопутная границы республики с Россией охраняются в усиленном режиме. По ее словам, в страну прибыло оборудование для охраны морских границ республики.