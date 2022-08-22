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Глава МВД Литвы сообщила об усиленном режиме охраны границ с Россией

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что морская и сухопутная границы республики с Россией охраняются в усиленном режиме. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает агентство BNS.

В своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр подчеркнула, что такая подготовка необходима в рамках наблюдения за милитаризацией Калининградской области.

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«Мы в высокой боевой готовности, уделяем особое внимание обеспечению наших пограничников», – подчеркнула Билотайте.

По данным BNS, позднее она заявила журналистам, что в городе Клайпеда находится восемь стратегических объектов, среди них – терминал сжиженного природного газа в акватории порта.

Билотайте также сообщила, что обновленные в этом году система радиолокации и парк плавсредств способствует более оперативному реагированию и эффективному наблюдению за государственной границей.

Министр добавила, что в Литву прибыло оборудование для охраны морских границ республики.

18 августа Министерство обороны России сообщило, что в рамках стратегического сдерживания три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Днем позже министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска в Калининградскую область российских истребителей, вооруженных гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», не повлияет на баланс военных сил в прибалтийском регионе.

21 августа сообщалось, что в порт Клайпеды вошел американский десантный корабль USS Kearsarge (LHD 3).

Ранее, 16 августа сообщалось, что Литва наступающей осенью подпишет договор с США на поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Республика получит военную технику одновременно с Эстонией.

14 августа The Washington Post рассказала, что союзники США по НАТО попросили укрепить восточный фланг альянса с помощью дополнительного оружия. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обосновал наращивание военных поставок и производства необходимостью «сдерживания России».

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине и в Донбассе. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

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