Эксперт оценил влияние ухода Citigroup на банковский сектор в России

Прекращение деятельности Citigroup в России не окажет существенного влияния на банковский сектор в России, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Об этом он заявил в четверг, 25 августа, в беседе с «Известиями».

«Ситибанк является относительно небольшим игроком в российской банковской рознице и в сегменте МСП, и его уход, думаю, не окажет существенного влияния на сектор и россиян. Сворачивание бизнеса будет постепенным, растянутым на 1,5 года. Все обязательства банка перед клиентами будут выполнены, а активы — переданы в другие кредитные организации», — отметил эксперт.

Говоря о возможном заработке компании на уходе из России, Додонов счел это маловероятным, поскольку банк уже сообщил о затратах в связи со сворачиванием розничного бизнеса в размере $170 млн, и в течение ближайших 18 месяцев, по мнению специалиста, что-то, возможно, удастся компенсировать за счет продажи части кредитных портфелей.

При этом он отметил, что за последний год банк уже свернул розничный бизнес на ряде рынков, прежде всего в странах Азии, и это сопровождалось значительными издержками. Вряд ли Россия станет исключением, сказал Додонов.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова, в свою очередь, выразила мнение, что уход Ситибанка приведет к перетокам клиентской базы в другие кредитные организации, но какого-то существенного негативного влияния на сектор не окажет.

«Ситибанк начал процессы выхода из части бизнеса в РФ, в частности из розничного сегмента, еще весной 2021 года. Тогда заявлялось, что все мероприятия могут затянуться на несколько лет. Но сейчас ситуация существенно изменилась, многие западные компании заинтересованы в быстрой продаже российского бизнеса. Поэтому текущая стоимость сделки, скорее всего, будет зависеть в том числе от того, как быстро Ситибанк намерен продавать свои портфели», — подчеркнула она.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова также добавила, что у розничных клиентов Ситибанка не должно быть поводов для беспокойства: процесс ухода с российского рынка банков с участием иностранного капитала наблюдался и до 2022 года, а средства клиентов, размещенных в банке, защищены не только АСВ, но и качественными активами.

Она разъяснила, что обязательства клиентов по отношению к банку (в первую очередь кредиты) в случае их передачи другим кредитным организациям должны обслуживаться на старых условиях до момента погашения. Что касается невыработанных кредитных лимитов, то они могут быть скорректированы, также это касается программ лояльности, кешбэка и тарифов за обслуживание, добавила Богомолова.

Ранее в этот день Citigroup объявила о поэтапном сворачивании деятельности в России. Как отмечалось в сообщении, Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса. В текущем квартале Citi закроет 15 филиалов и сократит более 2 тыс. сотрудников. Процесс затронет и такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

Citigroup объявила о выходе из розничного рынка России еще в апреле 2021 года. Тогда же сообщалось, что в рамках глобального стратегического обновления компания выйдет из клиентских франшиз на 13 рынках Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

В марте 2022 года Citi расширил масштабы запланированного выхода из России, включив в него бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Компания обсуждала продажу российского подразделения с местными банками. Однако переговоры осложнились в связи с проведением российской спецоперации на Украине и введенными санкциями против финансовой отрасли РФ.

Согласно планам компании, она планирует сосредоточить свое присутствие на рынках Сингапура, Гонконга, ОАЭ и Лондона. Как отмечалось, это позволит увеличить целевые инвестиции в направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны.

Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, основой которого является Citibank. Входит в «большую четверку» банков США. Citi был одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Группа открыла свое представительство в Москве в 1992 году. В конце II квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд.