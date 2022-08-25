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Citigroup объявила о поэтапном сворачивании деятельности в России

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Citigroup объявила о поэтапном сворачивании деятельности в России. В процессе бизнесов Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса, говорится в сообщении на сайте компании.

«Объявленное решение соответствует действиям Citi по сокращению операций и присутствия в России», — прокомментировал глава Citi в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Дэвид Ливингстоун.

Отмечается, что компания начнет сворачивать операции по обслуживанию розничных клиентов и коммерческих клиентов в текущем квартале. Citi закроет 15 филиалов и сократит более двух тысяч сотрудников.

Процесс затронет и такие розничные услуги как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания упомянутых бизнесов в России составят примерно $170 млн, преимущественно в течение ближайших 18 месяцев, в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат.

В марте 2022 года Citi принял решение о расширении периметра продажи бизнеса в России путем включения в него бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями в России.

Ранее, в апреле 2021 года сообщалось, что Citigroup уйдет из розничного бизнеса России и еще 12 стран. Согласно планом компании, она планирует сосредоточить свое присутствие на рынках Сингапура, Гонконга, ОАЭ и Лондона. Как отмечалось, это позволит увеличить целевые инвестиции в направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны.

Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, основой которого является Citibank. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в «большую четвёрку» банков США. В конце второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд.

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