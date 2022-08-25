Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено. Об этом 25 августа сообщил официальный Telegram-канал администрации Херсонской области.

«Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края. Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Поломка будет устранена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В администрации региона также призвали жителей области отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.

Ранее 25 августа Херсон и несколько других населенных пунктов области оказались обесточены.

19 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя. Подача электроэнергии при этом не нарушилась. Еще одну диверсию удалось предотвратить.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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