Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Политика
В Совфеде допустили вероятность военного переворота на Украине
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В ФРГ пожаловались на предубеждения в отношении выступающих за мир политиков
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района восстановлено. Об этом 25 августа сообщил официальный Telegram-канал администрации Херсонской области.

План в действии: Сергей Шойгу рассказал о причинах замедления наступления
По словам министра, поставки западного оружия не помешают выполнению всех задач

«Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» восстановили электроснабжение Херсона, Новой Каховки и Голопристанского района. Восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края. Херсонские энергетики задействовали необходимые технические и трудовые ресурсы для решения временно возникших трудностей. Поломка будет устранена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В администрации региона также призвали жителей области отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие.

Ранее 25 августа Херсон и несколько других населенных пунктов области оказались обесточены.

19 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП недалеко от Мелитополя. Подача электроэнергии при этом не нарушилась. Еще одну диверсию удалось предотвратить.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022