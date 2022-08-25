Жительница Омска лишилась 160 тыс. рублей после разговора с мошенником

Жительница Омска лишилась 160 тыс. рублей после разговора с телефонным мошенником. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в УМВД по Омской области.

Как пишет издание «Город55», 42-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что необходимо срочно переустановить мобильное приложение.

Женщина выполнила его инструкции и сообщила мошеннику данные своей банковской карты. После этого с ее счета списали 160 тыс. рублей, сообщает сайт kp.ru.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется розыск подозреваемых.

Ранее в этот день в подмосковной Коломне задержали мужчину, принимавшего участие в похищении у пенсионерки 300 тыс. рублей под видом средств, якобы необходимых, чтобы уладить последствия ДТП с ее «внучкой». Как отмечает агентство городских новостей «Москва», был задержан 23-летний житель города Раменское, который приходил к женщине на деньгами.

Накануне мужчину задержали за похищение денег у трех пенсионерок в Санкт-Петербурге. Как отмечает телеканал «360», жертвами мошенничества стали три пенсионерки. Им позвонил неизвестный и сообщил, что кто-то из их близких попал в беду, и надо отдать деньги, чтобы решить проблему. В итоге одна из пострадавших передала мошеннику 80 тыс. рублей, а две другие — 200 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

24 августа семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников. По словам специалиста, жертвами манипулируют очень умелые люди, воздействуя на сильные эмоции.

«Как правило, это страх — страх потерять всё то, что есть. Они чаще всего организовывают ситуацию цейтнота. При страхе, цейтноте у человека сильно повышается тревога», — пояснила психолог.

По ее словам, не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также развивать критическое мышление по отношению к любой информации. Она напомнила, что службы безопасности банков никогда не звонят по телефону, пишет RT.

Также накануне в Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников. Теперь при совершении звонков они представляются сотрудниками Банка России (ЦБ РФ) и даже используют в своих «легендах» данные главы департамента информационной безопасности регулятора.

Гражданам напомнили, что по своей инициативе Банк России не направляет гражданам писем, а также не звонит, не рассылает сообщений и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.