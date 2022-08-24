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В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Глава департамента ЦБ РФ Уваров предупредил, что мошенники начали использовать при аферах его личные данные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Телефонные мошенники изобрели новую уловку для обмана граждан — теперь при совершении звонков они представляются сотрудниками Банка России (ЦБ РФ) и даже используют в своих «легендах» данные главы департамента информационной безопасности регулятора. Об этом 24 августа сообщил сам глава департамента Вадим Уваров.

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«В последнее время злоумышленники не только представляются якобы «сотрудниками» ЦБ РФ, но и всё чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России. Также мошенники используют и мои личные данные. Со стороны выглядит очень правдоподобно», — цитирует Уварова «РИА Новости».

Он также отметил, что по своей инициативе Банк России не направляет гражданам писем, а также не звонит, не рассылает сообщений и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

«Кем бы ни представлялся звонящий — сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка — никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или SMS-код», — напомнил глава департамента.

19 августа сообщалось, что полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении пожилой жительницы Петропавловска-Камчатского. Потерпевшая лишилась 1,2 млн рублей. По словам 60-летней воспитательницы, ей поступали звонки с различных номеров. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

15 августа житель Орла также лишился 3,7 млн рублей из-за телефонных мошенников. Полиция возбудила уголовное дело. По словам потерпевшего 1997 года рождения, ему поступило несколько звонков от незнакомых лиц, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

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