Житель Орла перевел мошенникам свыше 3,7 млн рублей

Житель Орла лишился 3,7 млн рублей из-за телефонных мошенников. Полиция возбудила уголовное дело.

По словам потерпевшего 1997 года рождения, ему поступило несколько звонков от незнакомых лиц. Собеседники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили орловца, что от его имени кто-то якобы оформил онлайн-заявку на кредит, пишет InfoOrel.ru.

Для предотвращения хищения денежных средств мужчине предложили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасные» счета. Потерпевший выполнил инструкции злоумышленников и в течение двух дней осуществил переводы более чем на 3,7 млн рублей с помощью четырех банкоматов.

В Тамбове 67-летняя пенсионерка лишилась 1,05 млн рублей из-за телефонных мошенников. По инструкции злоумышленников она оформила кредит и перевела средства на «безопасный» счет.