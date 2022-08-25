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Суд КНР оставил в силе смертный приговор гражданину США за убийство китаянки

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Фото: news.cctv.com
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Народный суд высшей ступени восточной китайской провинции Чжэцзян оставил в силе смертный приговор гражданину США Шадиду Абдулматину, отклонив его апелляцию. Об этом сообщает 25 августа центральное телевидение Китая.

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«Народный суд высшей ступени провинции Чжэцзян рассмотрел дело на открытых слушаниях и постановил, что факты, приведенные Народным судом средней ступени Нинбо, были достаточно четкими, доказательства подлинными и достаточными, преступление было верно квалифицировано, мера наказания соответствует преступлению, а судебный процесс был законным», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в апреле текущего года Народный суд средней ступени города Нинбо китайской восточной провинции Чжэцзян приговорил Абдулматина к смертной казни за преднамеренное убийство. По информации следствия, Абдулматин познакомился с девушкой по фамилии Чэнь в начале 2019 года. Подсудимый ввел девушку в заблуждение, рассказав, что он неженат, после чего они стали встречаться.

В мае 2021 года Чэнь многократно предлагала Абдулматину завершить их отношения, однако подсудимый не соглашался и угрожал ей словесно. По материалам следствия было установлено, что 14 июня прошлого года гражданин США, взяв с собой складной нож, ждал свою девушку возле одной из автобусных остановок города Нинбо. В 21:48 по местному времени (16:48 мск) мужчина напал на Чэнь и нанес ей несколько ударов ножом в шею и лицо. От полученных ран девушка скончалась на месте. Суд постановил, что убийство было совершено умышленно и с особой жестокостью, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Ранее 25 августа пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан сообщила, что в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в деревне Кадырово Илишевского района. Тело пенсионера во дворе частного дома обнаружила женщина, которая за ним ухаживала. На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела.

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