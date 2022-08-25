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Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max лишился интересной опции

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Фото: Chery
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У кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max, который официально представлен на российском рынке, пропала одна интересная опция — поворотные фары. Такую информацию 25 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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Фары, умеющие освещать путь автомобиля в повороте, была одной из интересных опций полноприводной версии модели. Принцип работы состоял в том, что светодиодная лампа, встроенная в подвижный блок головного света, двигалась за рулевым колесом.

Увидеть, как работают поворотные фары, можно при запуске двигателя Chery Tiggo 8 Pro Max. В этом случае они поочередно проходили до крайних положений и возвращались в исходное.

По сообщению издания, такая опция была доступна на первых машинах, ввезенных в Россию. Новые партии Chery Tiggo 8 Pro Max перестали оснащать этой функцией.

«Где-то с июня текущего года пошла партия автомобилей с отсутствием подсветки в поворотах», сообщили изданию в российском представительстве компании. В то же время там отметили, что производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, которые не влияют на условия эксплуатации. Более того, такое оборудование может быть опциональным, уточнили в компании.

Chery Tiggo 8 Pro Max представлен в России в двух комплектациях. Обе оснащаются двухлитровым мотором мощностью 197 л.с. и работают с роботизированной коробкой передач.

18 августа стало известно, что головной офис китайской компании Chery ведет переговоры с рядом российских производителей об организации выпуска автомобилей марки в России. В 2023 году компания выведет на российский рынок два седана, один из них, Arrizo 8, по своим размерам напоминает Toyota Camry.

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