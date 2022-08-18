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Chery готова организовать выпуск своих автомобилей в России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Головной офис китайской компании Chery ведет переговоры с рядом российских производителей об организации выпуска автомобилей марки в России. Об этом «Известиям» 18 августа рассказал директор «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

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Говоря о перспективах марки в России, Шмаков подчеркнул, что Chery давно присматривается к открытию производства в России, однако до последнего момента все текущие потребности марки закрывались импортом автомобилей из Китая.

Производство в Китае настроено так, что позволяет проявлять гибкость по запросам российского рынка. Если нужен специальный заказ, китайские заводы могут выполнить его за полтора-два месяца, уточнил специалист.

В 2023 году у компании появится седан Arizzo 8, машина по своим размерам напоминающая Toyota Camry. В планах компании предложить для России две модели седана. Марки и модели пока Шмаков не назвал.

Представитель «Чери Автомобили Рус» упомянул, что Chery уже начинает получать от крупных корпоративных заказчиков из России заказы на новые седаны. По подсчетам специалиста, новые машины заказчики получат примерно через шесть месяцев.

17 августа стало известно, что обновленный кроссовер Tiggo 4 на рынке РФ появится до конца осени 2022 года. Базовым бензиновым мотором станет двигатель объемом 1,5 л мощностью 113 л.c. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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