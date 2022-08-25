Столтенберг назвал сотрудничество России и КНР в Арктике вызовом ценностям НАТО

Россия в состоянии препятствовать силам НАТО в Северной Атлантике, а сотрудничество Москвы и Пекина бросает вызов ценностям альянса. Таким мнением 25 августа поделился генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в статье на сайте газеты The Globe and Mail.

«В этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, что бросает вызов нашим ценностям и интересам», — говорится в материале.

По словам Столтенберга, Россия значительно нарастила военную активность в Арктике в последние годы. Он напомнил, что в 2014 году в России сформировали объединенное стратегическое командование «Северный флот», а в июле 2022 года президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину РФ, обеспечивающую защиту своих арктических акваторий «всеми средствами».

«Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике являются стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», — написал он.

Как продолжил генсек НАТО, на этой неделе он посетит канадскую Арктику вместе с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Будет заявлено о «стратегической важности региона» для евроатлантической безопасности.

31 июля Путин в День Военно-морского флота РФ подписал Морскую доктрину России. В документе, в частности, отмечается, что Россия будет укреплять лидирующие позиции в изучении и освоении морских пространств Арктики.

Кроме того, 1 декабря Путин поручил правительству РФ предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами инфраструктуры.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики.