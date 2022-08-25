Часы Биг-Бена остановились по техническим причинам

Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановились по техническим причинам. Об этом 25 августа сообщил парламент Великобритании в своем Twitter.

«Возможно, вы заметили, что часы на Башне Елизаветы (официальное название Биг-Бена. — Ред.) сегодня показывают неправильное время. Их нужно было приостановить и сбросить, чтобы установить некоторые ключевые компоненты. Мы ожидаем, что часы пойдут правильно позже сегодня», — заявили в парламенте.

29 апреля сообщалось, что реставрационные работы циферблатов часов на Биг-Бене завершены после пятилетней реставрации. Они снова стали показывать правильное время.

За последние пять лет 96-метровая башня и часовой и колокольный механизмы внутри нее подверглись крупнейшему проекту ремонта, сообщила газета Mail Online. Западный циферблат, который выходит на Парламентскую площадь и Сент-Джеймсский парк, был остановлен в начале ремонта и снят с башни, чтобы предотвратить повреждение стрелок и механизма на время проведения ремонтных работ.

Счет за ремонт Биг-Бена мог достигнуть £80 млн. В ходе ремонта оказалось, что ущерб, нанесенный немецкой бомбардировкой во время Второй мировой войны, был более значительным, чем предполагалось.

Строительство башни по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. Она является памятником Викторианской эпохи и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали ее именем.