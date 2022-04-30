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Лондонский Биг-Бен полностью заработал после пятилетней реставрации

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Реставрационные работы циферблатов часов на Башне Елизаветы в Лондоне, более известной как Биг-Бен, завершены после пятилетней реставрации. Последний циферблат часов снова показывает правильное время. Об этом 29 апреля сообщила газета Mail Online.

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Строительные леса с башни сняли еще в конце 2021 года, однако после этого прохожие заметили, что западный циферблат на Башне Елизаветы застрял в положении «12 часов». После этого работы по восстановлению часов продолжились.

«Последний циферблат теперь восстановлен и показывает правильное время», — говорится в статье.

За последние пять лет 96-метровая башня и часовой и колокольный механизм внутри нее подверглись крупнейшему проекту ремонта, сообщила газета Mail Online. Западный циферблат, который выходит на Парламентскую площадь и Сент-Джеймсский парк, был остановлен в начале ремонта и снят с башни, чтобы предотвратить повреждение стрелок и механизма на время проведения ремонтных работ.

Временное устройство использовалось в течение последних лет, пока продолжались реставрационные работы, а оригинальный викторианский механизм вернули в эксплуатацию весной 2022 года.

«Часовые компании по всей Великобритании были вовлечены в проект возрождения часов и возвращения их фирменного «бонга», который впервые раздался по всему Лондону в 1923 году. Задача была особенно кропотливой, учитывая, что ни оригинальный дизайнер Эдмунд Беккет Денисон, ни установщик Эдвард Джон Дент не вели подробных записей о том, как механизм был построен», — рассказали журналисты британской газеты.

Счет за ремонт Биг-Бена может достигнуть £80 млн. В ходе ремонта оказалось, что ущерб, нанесенный немецкой бомбардировкой во время Второй мировой войны, был более значительным, чем предполагалось.

Строительство башни высотой 96 м по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. Она является памятником Викторианской эпохи и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башню назвали ее именем.

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