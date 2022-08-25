Женщина погибла при наезде поезда в Ростовской области

Женщина погибла в результате наезда поезда в Ростовской области. По факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел на перегоне Александровка – Кизитеринка. Две местные жительницы распивали алкоголь, одна из них решила отлучиться в туалет. В этот момент мимо проезжал железнодорожный состав. Он зацепил 33-летнюю женщину и затянул под колеса, пишет RostovGazeta со ссылкой на источники Donday.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

22 августа в Вологодской области поезд сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути на железнодорожном мосту в неположенном месте. Пострадавший был госпитализирован. Установлено, что в момент происшествия мужчина был пьян.