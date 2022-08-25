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Китайская BYD скоро представит Corvette

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Фото: BYD
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Китайская компания BYD намерена выпустить гибридный кроссовер Corvette. Об этом 25 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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По отзывам экспертов, новая машина больше похожа на уже известную модель BYD Tang. У новинки гибридная силовая установка. В ее основе лежит полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью в 139 л.с. Аналогичные ставят на некоторые комплектации BYD Tang.

Начальные версии машины снабжены электромотором, который стоит на передней оси, его мощность составляет 197 л.с. Топовая версия модели, которая будет называться Performance, располагает двумя моторами. В машину на заднюю ось добавляется 204-сильный электродвигатель. Суммарная отдача силовой системы производитель не сообщает, но по разным данным такая связка должна составить примерно 540 л.с.

Серийное производство Corvette 07 стартует в ближайшее время. Ценник на кроссовер будет начинаться от 250 тыс. юаней (примерно 2,1 млн рублей). Издание предположило, что Corvette 07 заменит собой BYD Tang.

24 августа Dongfeng сообщил, что намерен выпустить электрический внедорожник, напоминающий знаменитый Hummer. Специалисты отметили, что Dongfeng уже выпускает бензиновые пикапы, которые по своему внешнему виду выглядят как американские «Хамви».

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