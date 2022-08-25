Реклама
Прямой эфир
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Экономика
Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
Мир
Ле Пен уличила Макрона во лжи об экономическом кризисе в стране
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Экономика
Контролирующая магазины IKEA компания выразила надежду на возвращение в РФ
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м

Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский областной суд признал законным приговор экс-сотруднику посольства США Марку Фогелю, приговоренному к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила в четверг, 25 августа, пресс-служба суда.

«Приговор Химкинского городского суда Московской области оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Игра в бутылочку: стюардессы привезли наркотики во флаконах от шампуня
Трем бортпроводникам грозит пожизненное заключение

Марка Фогеля и его жену задержали в августе прошлого года в аэропорту Шереметьево. В их багаже были обнаружены гашишное масло и марихуана. В ходе обыска выяснилось, что жена Фогеля, которую отпустили домой до прибытия представителей силовых структур, успела избавиться от улик в квартире, где жила пара.

Американца обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Он был приговорен Химкинским судом к 14 годам колонии строгого режима.

Представители МВД также сообщили, что до мая 2021 года пара обладала дипстатусом. По одной из версий следствия, бывший сотрудник американского посольства мог воспользоваться этим для организации канала поставок наркотиков на территорию РФ.

Ранее в августе сообщалось, о вынесении приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Приговор американка обжаловала.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022