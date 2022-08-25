Мособлсуд утвердил приговор экс-дипломату США по делу о наркотиках

Московский областной суд признал законным приговор экс-сотруднику посольства США Марку Фогелю, приговоренному к 14 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила в четверг, 25 августа, пресс-служба суда.

«Приговор Химкинского городского суда Московской области оставлен без изменения», — заявили в пресс-службе.

Марка Фогеля и его жену задержали в августе прошлого года в аэропорту Шереметьево. В их багаже были обнаружены гашишное масло и марихуана. В ходе обыска выяснилось, что жена Фогеля, которую отпустили домой до прибытия представителей силовых структур, успела избавиться от улик в квартире, где жила пара.

Американца обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

Он был приговорен Химкинским судом к 14 годам колонии строгого режима.

Представители МВД также сообщили, что до мая 2021 года пара обладала дипстатусом. По одной из версий следствия, бывший сотрудник американского посольства мог воспользоваться этим для организации канала поставок наркотиков на территорию РФ.

Ранее в августе сообщалось, о вынесении приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У нее обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Приговор американка обжаловала.