Температурный рекорд 1988 года побит в Москве

В Москве побит температурный рекорд для 25 августа. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, предыдущий максимум, соответствующий +29,3 градуса, был зафиксирован в 1988 году, уточняет RT.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в центре города сегодня еще жарче.

«На Балчуге в полдень 32,1 градуса. Это центр города, Балчуг — самое теплое место, потому что там очень много высотных домов. Такая же температура была вчера на Балчуге в 15:00», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что температура в городе продолжит повышаться в течение дня.

Накануне, 24 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал снижение температуры воздуха в Москве в ближайшее время, но при этом подчеркнул, что погодные показатели останутся на экстремально высоком уровне. Так, ожидается превышение нормы на 6–7 градусов.

Аномальная жара сохранится в Москве до 29 августа, передает Федеральное агентство новостей. Среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщили специалисты столичного управления МЧС России.