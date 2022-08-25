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В Эстонии опасаются непроизвольной детонации удобрений из России

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Фото: Global Look press/Costfoto
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Представители эстонских портов Мууга и Силламяэ заявили, что опасаются самопроизвольной детонации аммиакосодержащих российских удобрений, которые застряли в Эстонии из-за санкций Евросоюза. Об этом 24 августа сообщает агентство ERR.

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«Удобрения, [содержащие взрывоопасную аммиачную селитру] на терминале в Мууга [компании] DBT, принадлежат российским фирмам. Их товары находятся под санкциями, [поставщики из РФ] не могут продавать [свою продукцию в ЕС]», — указано в публикации.

Как отметила председатель совета Виймси Лаури Хусара, самоуправление Виймси и местные жители неоднократно обращались к государству за разъяснениями относительно передачи взрывоопасных удобрений, стоящих в порту Мууга, но ответа пока не последовало.

Как отметили в эстонской газете Postimees, на данный момент на складах в Мууга находится около 12 тыс. т. удобрений. Несколько тысяч тонн удобрений также хранится на складах Силламяэ. Издание отмечает, что подобный объем взрывоопасных удобрений вызывает беспокойство. Уточняется, что объемы аммиакосодержащих российских удобрений превышают в 4,4 раза объемы аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута в 2020 году.

В издании отметили, что специалисты опасаются ненадлежащих условий хранения этих веществ. Чтобы избежать самопроизвольной детонации аммиакосодержащих удобрений, необходимо четко соблюдать нормативы влажности, температуры, высоты штабелей и ряда других пунктов. В случае пребывания подобного груза на одном месте в течение полугода нужно организовать проведение проверки на предмет возможного самопроизвольного взрыва.

«Правила санкций Европейского союза или установленное положение о санкциях также предусматривают определенные исключения, которые можно использовать, когда речь идет об опасных веществах или опасных ситуациях, когда возникает опасная ситуация для жизни людей и окружающей среды», — приводит ERR слова начальника технического отдела Агентства технического надзора (TTJA) Ингрид Тейнемаа.

Однако власти Эстонии вместе с этим ищут способ сделать так, чтобы компании из РФ в итоге не получили доход от сбыта «подсанкционного товара». В результате этого в Эстонии не ожидают выдачи соответствующих разрешений ранее чем через несколько месяцев, резюмировал портал.

«Сегодня опасности нет, и мы не видим ее в ближайшем будущем при таких условиях хранения. И сегодня прорабатывается решение, когда предприниматель может сам продавать свой товар, и мы сейчас делаем такие решений на постоянной основе», — отметила Тейнемаа.

Ранее, 13 июля, появилась информация о том, что в эстонском порту Мууга из-за введенных против РФ санкций скопилось большое количество взрывоопасного нитрата аммония. В издании добавили, что под санкции попали как компания DBT, владеющая терминалом в порту, так и владелец удобрений — российская химическая компания «Акрон».

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