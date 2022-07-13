В эстонском порту из-за санкций застряла крупная партия взрывоопасных удобрений

В эстонском порту Мууга из-за введенных против РФ санкций скопилось большое количество взрывоопасного нитрата аммония, сообщает в среду 13 июля эстонская газета Postimees.

«Из-за установленных в отношении России санкций в порту Мууга застряли 80 тыс. т удобрений, 12 тыс. из которых — взрывоопасный нитрат аммония», — сообщает издание.

В издании добавили, что под санкции попали как компания DBT, владеющая терминалом в порту, так и владелец удобрений — российская химическая компания «Акрон».

Автор публикации уточнил, что власти Эстонии ищут возможность вывести взрывоопасные удобрения, однако юридически приемлемого решения пока так и не было найдено.

Руководитель технического отдела Агентства по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) Ингрид Тейнемаа (Ingrid Teinemaa) рассказала изданию, что в случае с аммиачной селитрой приоритетнее условия ее хранения, чем количество.

Она пояснила, что существуют очень строгие правила хранения удобрений относительно объема и сроков, а также уровня влажности и температуры, периодичности и процедуры проверки. В случае если селитра находится на одном месте более полугода необходимо провести дополнительную проверку возможности ее детонации.

Ранее, 29 апреля, дочернее предприятие НОВАТЭКа Novatek Green Energy сообщило об угрозе взрыва 500 вагонов с сжиженным природным газом в Польше из-за санкций, наложенных Евросоюзом (ЕС) на российские компании. В компании отметили, что в связи с лишением компании контроля и отсутствием возможности дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов возможен самопроизвольный выброс газа в случае длительной стоянки этих вагонов. Уточняется, что риск основан на повышении наружной температуры.

Западные страны ужесточают санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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