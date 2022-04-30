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«Дочка» «Новатэка» предупредила об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше

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Существует угроза взрыва 500 вагонов с сжиженным природным газом в Польше из-за санкций, наложенных Евросоюзом (ЕС) на российские компании. Об этом в 29 апреля сообщает дочернее предприятие «Новатэка» Novatek Green Energy.

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«Вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и отсутствием возможности дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые законно въехали в Польшу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае длительной стоянки вагонов на путях и повышения наружной температуры может произойти увеличение давления газа в вагонах, в связи с чем возможен самопроизвольный выброс взрыв газа.

Компания предупредила, что вагоны нужно оперативно отправить на погрузочные терминалы. Однако из-за санкций Novatek Green Energy не может этого сделать.

Данный газ предназначался для польских заправочных станций, а также для домохозяйств, использующих баллоны с газом для хозяйственных нужд.

28 апреля заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что несколько десятков польских районов остались без газа в результате антироссийских санкций.

По его словам, Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

10 апреля сообщалось, что в латвийском городе Вентспилс становится невозможным безопасное хранение 40 т жидкого аммиака из-за антироссийских санкций. Аммиаком владеет компания SIA Ventamonjaks, из-за санкций она не может рассчитаться с компанией SIA ​​VK Terminal Services, оказывающей Ventamonjak различные услуги, включая хранение аммиака.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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