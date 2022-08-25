Казань признали лучшим городом для гастропутешествий

Столицу Татарстана, Казань, признали лидером среди российских городов, которые выбирают для гастрономических путешествий. В опросе, который провели сервисы «Работа.Ру» и «ЮКаssа», за Казань проголосовали 47% респондентов.

Также в топ-3 оказались Астрахань и Сочи.

Аналитики констатировали, что главным фактором, по которому туристы выбирают города для гастрономических поездок, является необычная национальная кухня. Ради нее в путешествие готовы отправиться 57% опрошенных, пишет ИА «Татар-информ».

Также не менее важным фактором для поездки респонденты назвали наличие рыбы и морепродуктов местного улова, свежих овощей и фруктов, развитую ресторанную культуру, местные фермерские мясные и молочные продукты, деликатесы.

По результатам опроса выяснилось, что каждый пятый россиянин желает изучить традиции и обычаи приема пищи, для 19% туристов важна выпечка, 11% готовы приехать в регион ради именитых шеф-поваров.

Исследование проводилось в июле во всех округах страны. В опросе приняли участие 3,2 тыс. жителей России, уточняет Inkazan.ru.

Ранее Казань вошла в топ-5 городов с самыми перспективными невестами.