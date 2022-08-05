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Названы города с самыми перспективными невестами

Опрос: самые перспективные и привлекательные невесты живут в Москве и Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В преддверии Дня холостяка сервис «Работа.ру» провел опрос среди пользователей и составил рейтинг городов, в которых, по мнению россиян, можно встретить самых перспективных и привлекательных невест. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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По мнению опрошенных, самые перспективные невесты живут в Москве (37%). Респонденты отмечают, что у девушек много возможностей для личностного роста в столице (65%), также в городе большой бизнес-потенциал (52%), а значит, легко встретить серьезную и целеустремленную спутницу, также в городе большое количество университетов и научных организаций (46%).

На втором месте оказались невесты из Санкт-Петербурга (30%). В Северной столице также отметили возможности для личностного роста (72%), количество учебных заведений (53%), 49% респондентов отметили бизнес-потенциал города.

Тройку городов с самыми перспективными и привлекательными девушками замкнул Краснодар (29%). Здесь отмечают большое количество организаций, в которых работает много женщин (59%), возможности для личностного роста в городе (52%), 43% опрошенных подчеркивают количество учебных заведений и научных организаций, где можно встретить свою вторую половинку.

В пятерку городов с лучшими невестами также вошли Сочи и Казань (27%). Отмечаются те же факторы — возможности для личностного роста, организации, где работает много женщин, учебные и научные заведения, а также респонденты говорят, что в Сочи (39%) и Казани (48%) местные власти заботятся о благополучии и развитии женщин, создавая условия для благоприятной жизни.

В рейтинг также вошли Екатеринбург (24%), Ростов-на-Дону (20%), Самара (18%), Калининград (18%) и Новосибирск (15%).

Также удалось выяснить, по каким признакам мужчины определяют перспективность и привлекательность будущей невесты. Для 62% самым важным критерием оказались честность и верность избранницы. 53% выбирают добродушных и открытых спутниц, 52% — оценивают внешние качества, столько же — ум и интеллектуальные способности. Для 39% важно хорошее чувство юмора. 28% респондентов признались, что для них важно, чтобы девушка положительно относилась к спорту и следила за здоровьем, столько же ценителей отметили важность умения готовить. Для 26% важно трудолюбие, еще 23% ценят хорошее образование и наличие полезных бытовых навыков.

26 июля было опубликовано исследование, согласно которому жители Санкт-Петербурга и Саратова больше, чем жители других регионов России, тратят на помолвочные кольца. В среднем цена помолвочного кольца, купленного женихом в Северной столице составляет 9952 рубля. Из драгоценных металлов женихи Санкт-Петербурга почти в половине случаев выбирают белое золото. Среди популярных вставок из камней в городе — бриллиант, сапфир и изумруд.

Жители Саратова на кольца для помолвки тратят в среднем 9117 рублей. Четверть женихов отдают предпочтение кольцам из красного золота со вставкой из фианита.

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