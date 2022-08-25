Китайский Tank представит два гибридных внедорожника

Китайская компания Tank представит на домашнем автосалоне 26 августа в Чэнду два гибридных внедорожника — модель Tank 300, классический гибрид с технологией HEV, и Tank в варианте подключаемого гибрида PHEV. Об этом сообщило издание «Китайские автомобили».

По данным специалистов, речь идет о специально разработанной универсальной технологии, направленной исключительно на внедорожные возможности моделей.

В основе «вездеходной» гибридной связки станут два двигателя. Двухлитровый турбомотор мощностью 244 л.с. будет предназначен для Tank 300. Другой машине достанется трехлитровый бензиновый мотор 353 л.с.

В автомобилях будет установлена новая гибридная коробка передач 9 HAT со своим встроенным электродвигателем. Тандем ДВС и коробки передач, оснащенной электроприводом, с двухлитровым бензиновым мотором составит 420 л.с. Вариант с трехлитровым двигателем выдаст 528 л.с.

Автомобили бренда Tank появятся в России в ближайшем будущем, эту информацию подтвердили в представительстве компании Haval. В данный момент идет сертификация автомобилей для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства, ОТТС первым должен получить внедорожник Tank 500.

18 августа «Автостат» сообщил, что в России на 1 июля 2022 года насчитывалось 829,8 тыс. автомобилей китайских марок, что составило 1,8% от общего числа зарегистрированных легковых машин. По данным специалистов свыше четверти (27,8%) всех «китайцев» представлено маркой Chery. Затем идут Geely, Lifan, Great Wall и Haval.