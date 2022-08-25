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В России стали чаще угонять Toyota Camry и RAV4

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Больше всего попыток угнать автомобиль для последующего разбора на запчасти в России предпринимают против «японцев» - Toyota Camry и RAV4.Об этом 25 августа сообщило агентство экономической информации «Прайм».

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По оценке специалистов, число противоправных действий в отношении транспортных средств в России за первое полугодии 20022 года возросло на 10-30%.

Большинство попыток угона автомобилей совершаются с целью разбора на запчасти.

Самые популярные автомобили для этих целей в России стали седан Toyota Camry и кроссовер RAV4.

«Наибольшее количество попыток угона и других противоправных действий было совершено в марте и апреле текущего года, на этот период пришлось 30% всех тревог за 2022 год. А наименьшее — в феврале и июле 2022 года», — рассказали эксперты компании «Delta Системы безопасности».

Помимо Toyota у угонщиков пользуются спросом Mazda 6 и CX9, на третьем месте — Mercedes GLE53 AMG и S400, а замыкает список марка BMW.

19 августа стало известно о новой схеме автоподстав, которыми пользуются мошенники на дороге. Они резко тормозят стояночным тормозом автомобиля, стоп-сигналы не загораются и создается аварийная ситуация. Автоэксперты в этом случае советуют всегда держать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

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