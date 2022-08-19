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Эксперт рассказал о новой схеме автоподставы

Эксперт Васильев предупредил о новой схеме автоподставы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какой новой схемой автоподставы пользуются мошенники.

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В беседе с агентством «Прайм» в пятницу, 19 августа, специалист объяснил, что мошенники пользуются ситуацией, когда во время торможения стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание водителей.

По его словам, для создания аварийной ситуации на невысокой скорости достаточно торможения с использованием стояночного тормоза.

Васильев отметил, что существуют способы избежать подобной автоподставы. Так, необходимо поддерживать безопасную дистанцию между транспортными средствами, сообщает сайт kp.ru. Между тем во время движения в плотном потоке большое расстояние может спровоцировать негодование остальных участников движения или создать аварийную ситуацию.

По мнению эксперта, водителю стоит обращать внимание на автомобиль впереди, если он «имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован и его водитель двигается рывками», отмечает телеканал «360». Васильев отметил, что в подобных автоподставах используются неновые или бюджетные машины с механическим ручником, уточняет RT.

При возникновении подозрений эксперт порекомендовал снизить скорость, перестроиться в другой ряд, а при необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине, пишет НСН.

Ранее в августе в страховой компании «Ренессанс страхование» рассказали, что аферисты, занимающиеся обманом водителей, стали использовать для своих трюков автомобили с правым рулем. Обычно для осуществления такой схемы приобретаются недорогие машины японского производства — Nissan или Daihatsu. На круговом движении, используя невнимательность невиновного водителя, аферисты подставляются под его автомашину. При этом ДТП — реальное, а трасологические экспертизы результата не дают.

В мае столичные полицейские задержали банду мошенников, которые вымогали деньги у водителей. Один из лжепострадавших якобы попадал под машину. Чтобы водитель поверил, в момент «аварии» в автомобиль кидали твердый предмет, имитирующий звук наезда на пешехода, пишет «Москва 24».

В марте адвокат Сергей Радько рассказал водителям, как действовать в случае автоподставы. Как пишет Life.ru, если кто-то после аварии требует заплатить деньги здесь и сейчас, то это, скорее всего, мошенник. Если у вас есть страховка и вы предложите оформлять всё через полицию, он откажется. Если же злоумышленник действует в сговоре с профессиональным «свидетелем», то адвокат советует всегда пользоваться видеорегистратором или хотя бы включить видеозапись на телефоне сразу после происшествия. Радько предупреждает, что место ДТП не следует покидать ни при каких обстоятельствах до прибытия полиции.

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