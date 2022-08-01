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Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Аферисты, занимающиеся обманом водителей, стали использовать для своих трюков автомобили с правым рулем. Как рассказали 1 августа в страховой компании «Ренессанс страхование», обычно для осуществления такой схемы приобретаются недорогие машины японского производства — Nissan или Daihatsu.

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Для проведения обманного маневра мошенники чаще всего выбирают улицы с круговым движением. Автоподставщики, выбирая автомобиль, который решают сделать виновником аварии, проверяют по нелегальным базам на наличие у его владельца полиса страхования. В другом случае для этого выбираются машины, которые застрахованы гарантированно, например такси.

«На круговом движении, используя невнимательность невиновного водителя, аферисты подставляются под его автомашину. При этом ДТП — реальное, а трасологические экспертизы результата не дают. Никакой связи между виновником и мошенником нет, поэтому доказать их сговор невозможно», — цитирует представителя страховой компании «Газета.Ru».

Для злоумышленников круговое движение удобно тем, что водитель вынужден отвлекаться — смотреть налево и пропускать транспорт с преимущественным правом проезда. Автоподставщики двигаются впереди и резко тормозят, когда жертва отводит глаза.

После оформления ДТП мошенник получает полное страховое возмещение — 400 тыс. рублей, а затем без проблем восстанавливает свое транспортное средство запчастями из автомобилей, бывших в употреблении.

30 марта сообщалось, что автоподставщики напали с огнетушителем на мужчину с тремя детьми в Санкт-Петербурге. По словам водителя легковушки Павла Морозова, пешеход захотел инсценировать ДТП, после чего вместе со своим крепким спутником начал силой доказывать свою правоту.

До этого, 22 марта, руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал еще об одном способе автоподстав на дорогах. По словам эксперта, схема работает следующим образом: автомобиль мошенника резко перестраивается перед машиной другого участника движения и без единой на то причины резко останавливается. В результате происходит ДТП.

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