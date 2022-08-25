Юрист опровергла возможность запрета «Лета в пионерском галстуке»

Юрист федерального юридического сервиса Amulex.ru Екатерина Попова рассказала «Известиям» в четверг, 25 августа, что в настоящий момент правовые механизмы, которые могли бы запретить продавать книгу о нетрадиционной любви, отсутствуют.

«К запрещенной на территории Российской Федерации относится информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, информация о ЛГБТ-любви не запрещена», — пояснила юрист.

Попова добавила, что готовится новый законопроект (№ 165975-8), который предлагает дополнить этот перечень и запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей.

«Если законопроект будет принят, то понадобится решение суда. Информация признается запрещенной к распространению на территории Российской Федерации только в судебном порядке», — заключила эксперт.

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