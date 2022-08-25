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Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения российской армии продолжают выполнять задачи по поражению позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов украинских националистов, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения вражеской военной техники в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Минобороны России 25 августа опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Западного военного округа.

Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится днем и ночью с помощью беспилотников. Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» ведут стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км.

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Расчет разворачивается и наводится за считанные минуты. Снаряд настолько тяжелый, что несут его вдвоем. О том, какой разрушительной силой обладает орудие, можно судить просто наблюдая за выстрелом. Для «Малки» практически нет недосягаемых целей.

«Особенности данного орудия — большой калибр, дальность поражения любых целей: танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить», — рассказал журналистам старший наводчик расчета САУ «Малка» Иван.

Американские гаубицы тоже способны работать со значительного удаления, мобильны и имеют небольшие размеры. Но сокрушительная огневая мощь, дальнобойность, высокая точность и скорость наведения «Малки» делает все достоинства западных орудий бесполезными.

10 августа Минобороны показало работу расчетов САУ «Мста-С», которые поразили технику и позиции украинских боевиков. В ведомстве подчеркнули, что использование высокоточных снарядов делает тактику украинских неонацистов по использованию мирных жителей в качестве живого щита бессмысленной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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