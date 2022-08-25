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Места в поездах в Крым на сентябрь распроданы на 76%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Свободных мест в поездах из материковой России в Крым на сентябрь осталось 24%, на октябрь — уже 61%, сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) в четверг, 24 августа.

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«Сезон завершается. На сентябрь в наших поездах сейчас 24% мест свободны, на октябрь — 61%, на ноябрь включая праздники — 84%», — сообщили в компании.

Попасть в Крым общественным транспортом этим летом было трудно: на поезда острый дефицит билетов, а на автобусах доехать можно, но долго, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист». Самолеты в аэропорт Симферополя не летают в этом сезоне.

Из-за логистических трудностей турпоток в Крым в июне-июле снизился на 30% по отношению к прошлому году, но в августе в значительной степени ситуация выправилась, сообщил «Известиям» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, средняя загрузка отелей Крыма в августе составляет 80%.

В первой половине сентября она тоже достаточна — до 60% на Южном берегу и до 40% — на Западном, но затем начинает снижаться, сообщила «Известиям» руководитель региона Крым российской гостиничной управляющей компании UPRO GROUP Екатерина Мильчинская.

Сезон купания в Крыму в этом году, вероятно, продлится до октября, заметил в беседе с «Известиями» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. А с 1 октября уже будет действовать программа кешбэка в 20%, и туристы смогут во-первых застать хорошую погоду, а во-вторых дополнительно сэкономить на отдыхе в Крыму.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Кто на дешевенькое: провести неделю в Крыму можно от 6,8 тыс. рублей»

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