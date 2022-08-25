Источник сообщил о массовом конфликте со стрельбой в Москве

Конфликт со стрельбой произошел на 2-й Магистральной улице в Москве поздним вечером в среду, 24 августа, сообщил источник «Известий».

По некоторым данным, в ходе конфликта, участниками которого стали порядка 50 человек, была стрельба. Один человек пострадал. На место прибыла полиция. Ведется розыск причастных к инциденту, свидетелей и очевидцев.

Ранее, 7 августа, на московском пляже «Белое озеро» произошла массовая драка, в результате которой одному из участников выстрелили в живот. Прибывший на место наряд полиции задержал четверых мужчин, один из которых предпринял неудачную попытку скрыться.